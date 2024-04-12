Doğa Tutkunları Ramazan Bayramını Karavanlarda Geçiriyor

Ramazan Bayramı'nı sahile park ettikleri karavanlarda geçiren doğa tutkunları, bayram ziyaretçilerini de açık havada misafir ediyor.

Doğayla iç içe, daha özgür, deniz kenarında bir yaşamı benimseyen karavan tutkunları, Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine giden veya otel tatilini tercih edenlerin aksine kentin sessiz alanlarında aileleriyle konaklıyor.

Araçlarını Maltepe'deki sahile park eden karavancılar, bayramı deniz manzarası eşliğinde açık havada geçirmenin keyfini yaşıyor.

Çocuklar park alanında bisiklet ve paten sürerken, aileleri ise karavanlarının yanında kurdukları sofralarda deniz manzarasına karşı sohbet ediyor.

Hayatlarını karavanda sürdürenler, bayram ziyaretlerine gelenleri de burada ağırlıyor.

"Misafirlerimizi genelde burada ağırlıyoruz"

Maltepe'de yaşayan İdris Umar da bayram tatilini eşi ve 3 çocuğuyla karavanda geçirenlerin arasında yer alıyor.

Tatil günlerinde genelde karavanda olduklarını dile getiren Umar, "Misafirlerimiz buraya gelmek istiyor, evde durmak istemiyorlar. Burada alan güzel, bu şekilde daha rahat ediyoruz. Evimizde olan her şey mevcut. Çayımız, yemeğimiz var." diye konuştu.

Yaz tatilinde Ege Bölgesi'ne karavanla gitmeyi planladıklarını söyleyen Umar, "Ramazan ayında iftarda buradaydık. Açık havada iftar yapmak güzeldi. Dün akrabaları gezdik, bugün de karavandaki arkadaşlarımızla bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

Ailenin küçük çocuğu Yusuf Umar ise karavanda birçok aktivite yaptıklarını belirterek "Çok eğleniyoruz. Karavana gidelim diyoruz babama. Karavanda olmak evde olmaktan daha güzel. Oturma yeri, yatak oluyor, biraz sıkışma var ama çok sıkışmıyoruz." dedi.

"Karavandaki sohbetler dışarıdaki sohbetlerden daha farklı"

Hem karavan imalatçısı hem de karavan sahibi Mehmet Akif Tataroğlu ise 7 yıldır Maltepe Karavan Parkı'nda olduğunu söyledi.

Evlenmeden önce sürekli karavanda yaşadığını, evlendikten sonra ise fırsat buldukça karavanında kaldığını anlatan Tataroğlu, "Bugün boşluk bulduk, güzel havayı değerlendirelim dedik. Misafirlerimiz geliyor, kocaman bir çayır alanı var, orada karşılıyoruz herkesi. Ailecek seviyoruz bu işi. Karavanda yaşamın zorlukları var ama keyfi daha çok olduğu için zorlukları tolere edebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Tataroğlu, ramazanda karavan komşularıyla sıkça vakit geçirdiklerini kaydederek, "İftarlar yaptık, harikaydı, 7-8 senedir burada karavancı arkadaşlarla sahura kadar oturuyoruz, keyifli sohbetler geçiyor. Karavandaki sohbetler dışarıdaki, kıraathanedeki sohbetlerden daha farklı. Karavanlarla, doğayla, karavan kamplarıyla ilgili konuşuyorsunuz." dedi.

Bayram için şeker ve çikolata aldıklarını aktaran Tataroğlu, "Bayramın ilk günü burada bir bayramlaşma yapıyoruz. Ramazandan sonra da hafta içi misafirlerimiz geliyor, eve geleceklerine burada oturuyoruz. Yaz günleri daha güzel oluyor. Teknemiz de var, keyifli bir yer burası." değerlendirmelerinde bulundu.

"Daha çok mini bir ev gibi"

Ailesiyle karavan tatili yapan Eliz Melek Koç, "Bayramı burada geçirmek hem eğlenceli hem de açık hava olduğu için güzel. Paten, bisiklet sürebiliyorum. Daha çok mini bir ev gibi. Yeni karavanımız oldu, hafta sonları genelde buraya geliyoruz, oturuyoruz. Karavanımızın olmasını en çok ben istiyordum. Annem ve babam da isteyince bir karavan almaya karar verdik. Burada gece bazen kalıyoruz, bazen günlük geliyoruz." diye konuştu.

Koç, açık havada özgürce dolaşabildiği için bayramı karavanda geçirmenin daha güzel olduğunu söyledi.

Emeklilik hayatını eşiyle karavanda geçiren Mustafa Uysal ise 4 yıl önce karavan sahibi olduklarını aktardı. Karavan hayatında komşuluk ilişkilerinin daha yakın olduğunu kaydeden Uysal, Ramazan ayında komşularıyla vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Uysal, şunları söyledi:

"Bizler emekliyiz dolayısıyla biraz hayatın vermiş olduğu yorgunluk var. Doğa bize iyi geliyor. Daha özgür hissediyoruz kendimizi, burada yaşamaktan daha hoşnutuz. Denize yakınız, köpeğim var o da daha özgür. Onunla oyun oynuyoruz, sabahları kalkıp yürüyüş yapıyoruz. Daha mutlu hissediyoruz kendimizi. Sabah olduğunu kuşlarımız ötünce anlıyoruz. Sabah yürüyüşü yapıyoruz hoş oluyor. Bayram sabahı komşularımızla bayramlaştık. Çocuklarım, gelinlerim geldi. Burada masa kurduk, onları burada ağırladık, sonra biz büyüklerimize gittik."

Minimal yaşamayı sevdiklerini anlatan Uysal, "Evim 90 metrekare, çocuklar evlendi gitti, bize yetiyor karavan." dedi.

Senem Uysal ise karavanda bayramın çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Karavan özgürlüktür, biz çok mutluyuz. Dün burada kocaman bir masa kurduk. Komşularımızla kahve içiyoruz. Evi çekip çevirmek daha kolay, karavanda kadınların işi daha zor." diye konuştu.