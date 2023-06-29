Doğa Derneği, Avcılığın Yasaklanması Çağrısında Bulundu

DOĞA Derneği, birçok yaban hayvanı ile nesli tehlikedeki elmabaş patka ve üveyik gibi kuşların da listede olduğu Merkez Av Komisyonu kararlarına tepki göstererek, avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu (MAK) geçen hafta toplandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere 25 üyenin katıldığı toplantıda alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

"Yapılan görüşme ve oylamalarda ülkemiz doğası ve yaban hayatını korumaya yönelik hareket ettik. Bu kapsamda özellikle güney bölgelerimizdeki 3'üncü grup kuşların avlanma bitiş tarihlerinin daha erkene çekilmesi hususunda görüş bildirdik. Böylece güney bölgelerimizde iklimin yumuşak olmasına bağlı olarak üreme dönemine daha erken girebilen kuşların zarar görmesine engel olmak için oy kullandık. 2'nci grup memelilerden yaban domuzlarının avlanmasının yine aynı gerekçe ile daha erkene çekilmesi için katkı sunduk. Böylece gebe ve emzikte bireylerin avlanmamasına destek verdik. Avcı dernekleri bölge temsilcilerinin haftanın 7 günü avı yasak olmayan türleri avlama isteklerine karşın haftanın 3 günü av yapılacak şekilde kalması oylamasına destek verdik ve av 3 gün ile sınırlanmış oldu. Yine avı serbest olan göçmen türlerin avının salı günleri olması yönündeki istekler bizim de katkımız sonucu oy çokluğu ile kabul edilmedi. Bunların haricinde IUCN tarafından nesli tehlike altında olarak listelenen üveyik ve elmabaş patka türlerinin avının serbest olmasına karşı Prof. Dr. Mustafa Sözen, Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ali Erdoğan ile beraber şerh düştük."