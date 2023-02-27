DOÇ. DR. YILDIZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAM KESE POPÜLASYONUNU ARTTIRDI

BARTIN Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, çam kese böceklerinin popülasyonunda artış olduğunu belirterek, 'Böcek salgın dönemi dediğimiz 4-5 yılda artış gösterebiliyor. Bunu tetikleyen faktörlerden biri de küresel ısınma dediğimiz iklimdeki değişikliklerdir. Bununla birlikte böceğin daha erken zarar yapmasına neden oldu. Dolayısıyla da kızılçam ve karaçam benzeri ağaçlar olmak üzere böceği yoğun bir şekilde görüyoruz' dedi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kurucaşile ilçelerinde son haftalarda artış gösteren çam kese böceği özellikle karaçam ve kızılçam ağaçları başta olmak üzere birçok ağaçta yoğunluğu arttığı gözlemlendi. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ve Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak, çam kese böceklerini ağaçlardan özel bir aparatla toplayarak belirli bir alanda tel kafes içinde biriktirmeye başladı. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinde bulunan bilim insanlarının da destekleriyle zararlı ile mücadele devam ediyor.

Çam kese böceklerinin Bartın'da olduğu gibi Türkiye'de de yoğunluğunun gözlemlendiğini söyleyen Yıldız, 'Uzun yıllardır çam ağaçlarının zararlısı olarak bilinen tür kelebekler takımından biliniyor. Bu tür ağaçların yapraklarını yemek suretiyle ağaçlara zararlara neden olmaktadır. Yine ağacın büyüme ekseninde zararları vardır. Önce keseler oluşturarak, yine bu keselerin içinde tırtıllar ağaçlar üzerinde de bir görüntü kirliliğine de neden olmaktadır. Bu böceğimiz Türkiye koşullarında var olan bir tür ama, bu sene diğer bölgelerde yoğun bir popülasyon artışı var. Bunu da böceğin salgın dönemi dediğimiz 4-5 yılda artış gösterebiliyor. Bunu tetikleyen faktörlerden biri de küresel ısınma dediğimiz iklimdeki değişikliklerdir. Bununla birlikte böceğin daha erken zarar yapmasına neden oldu. Dolayısıyla da Kızılçam ve Karaçam benzeri ağaçlar olmak üzere böceği yoğun bir şekilde görüyoruz' dedi.

'ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİMİZ ÇALIŞMA BAŞLATTI'

Böcekle mücadelenin Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler tarafından yapıldığını belirten Yıldız, 'Şu anda biyolojik mücadele dediğimiz doğaya dost olan mücadele yöntemini öneriyoruz. Bununla ilgili orman işletme personelimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Örneğin ekolojik denge adası dediğimiz veya adacık yöntemiyle tel kafes yöntemiyle beraber, ağaçların üzerindeki keseciklerin kesilmek suretiyle tel kafeslere alınıyor' diye konuştu.

ALERJEN ETKİSİ VAR

Çam kese böceklerinin halk sağlığı açısından da önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şu uyarıda bulundu

'Çam kese böceklerinin özellikle tırtılları halk sağlığı açısından önemli bir zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Böceğin bu evrede üzerindeki kıllar insan vücuduyla temas ettiği zaman alerjen etki yaratarak, kaşıntı ve kızarıklıklara neden olmaktadır. Hatta, av köpeklerinin yerdeki kesecikleri toplaması halinde köpeğin ağzında yarıklıklara neden olduğunu bilinen bir gerçektir. Özellikle rekreasyon ve mesire alanlarında bu keselerle çocukların dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun öldürücü bir etkisi olmadığı ama ciddi bir alerjen etki ile vücut fonksiyonlarında bazı bozukluklara neden olabildiğini belirtmek isterim?