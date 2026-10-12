Doç. Dr. Yavuz, elektronik izlemenin denetimli serbestliğin geleceği olduğunu söyledi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Yavuz, denetimli serbestliğin ceza infaz sisteminin, elektronik izlemenin de denetimli serbestliğin geleceği olduğunu söyledi.

Antalya'da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu 14. Elektronik İzleme Konferansı'na katılan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestliğin Anglosakson hukuk sistemi içerisinde İngiltere ve ABD'de ortaya çıktığını, Türkiye'de geçmişi çok yeni olmasına karşın gelinen aşamanın ve katedilen yolun çok ciddi bir başarı olduğunu belirtti.

Denetimli serbestlikte edinilen tecrübeden yararlanarak artık geleceği inşa etmek gerektiğini dile getiren Yavuz, "Denetimli serbestlik, ceza infaz sisteminin geleceği. Elektronik izleme de denetimli serbestliğin geleceği çünkü artık insanları cezaevlerine kapatmak suretiyle rehabilite edemiyoruz. Bu, tüm dünyada bilinen bir gerçek." dedi.

Rehabilite için herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Ancak cezaevinin doğası gereğince insanlara olumlu müdahalelerde bulunmak çok zor. Dünyanın her yerinde de böyle. O yüzden zaten denetimli serbestlik ortaya çıkmış. Denetimli serbestlik, sadece hapis cezası gibi toplumu suç faillerinden korumaya yaramıyor, onları toplum içerisinde denetleyip, rehabilite etmek suretiyle hayatlarına devam etme imkanı sağlıyoruz. Etkin bir şekilde müdahale ettiğimiz zaman, pozitif bir etki bıraktığımız zaman insanlar suçtan uzak bir hayata daha kolay adapte oluyor."

Yavuz, çok önemli bir araç olan "elektronik izleme" denildiğinde akla elektronik kelepçenin geldiğini belirterek, bunun Türkiye'de ve dünyada genelde bu şekilde uygulandığını söyledi.

Elektronik izlemede ayak bileğine bir elektronik cihaz takılmak suretiyle insanların takip edildiğini belirten Yavuz, "Artık teknoloji çok gelişti. GPS tabanlı her türlü sistemi denetimli serbestliğe, elektronik izlemeye adapte etmek mümkün. Çok farklı formları var. Biz de bu formları geliştiriyoruz hatta dünyadaki farklı ülkelere bu elektronik izleme formlarını ihraç edebilecek kapasiteye sahip firmalarımız var. Yakın zamanda bir kısmını geliştirip bir sisteme adapte ettik. Dünyada benzeri bulunmayan formları ülkemizde üretiyoruz." diye konuştu.

"Çok daha başarılı bir uygulamaya geçebiliriz"

Elektronik izlemeye daha büyük yatırımlar yapılması gerektiğini ifade eden Yavuz, şu anda kullanılan insan temelli denetim usulünden elektronik denetim usulüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Hakan Yavuz, denetim ve gözetim faaliyetinin elektronik imkanlarla daha sıkı bir şekilde yapılabilmesi durumunda insan kaynağının rehabilitasyona yönlendirilebileceğinin altını çizerek, "Çok daha başarılı bir uygulamaya geçebiliriz. Bunun için yoğun bir şekilde denetimli serbestlik personelinin uzman kadrosuna ve elektronik izlemeye yatırım yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün modern infaz sistemlerinin, kişinin hayatını inşa etmeye ve suçtan uzak bir hayat sürmeye yardımcı olmak üzerine olduğunu dile getiren Yavuz, elektronik izlemenin rehabilitasyon kapsamındaki çalışmalara çok olumlu yansımaları olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA