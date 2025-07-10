Doç. Dr. Müge Yüce Panelde Fenalaştı, Sunumuna Devam Etti

Doç. Dr. Müge Yüce Panelde Fenalaştı, Sunumuna Devam Etti
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Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panele katılan Doç. Dr. Müge Yüce, konuşma yaptığı esnada fenalaştı. Salondaki görevliler ve Rektör Yardımcısı müdahale ederek kendisine yardımcı oldu. Kısa bir dinlenmenin ardından Yüce, sunumuna alkışlarla devam etti.

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Doç. Dr. Müge Yüce, konuşma yaparken fenalaştı. Salondaki görevliler ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Keleş'in ilk müdahaleyi yaptığı Doç. Dr. Yüce, kısa süre dinlendikten sonra alkışlar eşliğinde sunumunu tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 'Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel' saat 09.30'da başladı. Türkiye ve Rusya'dan birçok akademisyenin katıldığı panel, üç oturum halinde gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce'nin konuşmacı olarak yer aldığı ilk oturumun başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş yaptı. 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Rusya İlişkilerinin Yeniden Analizi: Siyasi, Ekonomik ve Stratejik Boyutlar' başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye çıkan Doç. Dr. Yüce, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Keleş, baygınlık geçiren Yüce'yi tutarak düşmesini engelledi. Kürsünün arkasında bir koltuğa oturtularak ilk müdahalesi yapılan Doç. Dr. Yüce, kısa sürede kendine geldi. Katılımcıların alkışları arasında konuşmasına kaldığı yerden devam eden Yüce, sunumunu başarıyla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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