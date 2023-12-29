Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kocabaş, TÜBA-GEBİP Ödülü'ne Layık Görüldü

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülüne değer görüldü.

TÜBA-GEBİP ödülünü, kanserin hayatta kalmak için kullandığı MEIS proteinini farklı kanser türlerinde araştırdığı ve bu proteini küçük moleküllerle hedefleyerek kanserin büyümesini önlediği çalışmalarıyla kazanan Kocabaş, ödülünü önceki gün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Sağlık Bilimleri Tıbbi Biyoloji alanında kazandığı TÜBA-GEBİP ödülüne ilişkin konuşan Kocabaş, "Bu önemli ödül, kanser araştırmalarına olan katkılarımızın, MEIS proteinlerinin hedeflenmesi ve tedavi potansiyelinin takdir edilmesi açısından büyük bir onurdur" dedi.

DOÇ. DR. FATİH KOCABAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Fatih Kocabaş, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun oldu. Caltech ve UCSF'de yaptığı araştırmaların ardından, 2012 yılında University of Texas Southwestern Tıp Merkezi'nde doktorasını tamamladı. Marie Curie-TÜBİTAK programı kapsamında Türkiye'ye dönen Doç. Dr. Fatih Kocabaş, şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde görev yapıyor.

Doç. Dr. Fatih Kocabaş, TÜBİTAK, Türk Hematoloji Derneği, ICGEB, Avrupa Ufuk 2020 Marie Skodowska-Curie Programı, Bilim Akademisi, Gilead ve ERA-CVD gibi önde gelen kuruluşların desteklediği çeşitli projelerde liderlik yaptı. Kalkınma Bakanlığı destekli kök hücre merkezi projesinde araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Kocabaş, üniversite öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A destekli altı projesinde danışmanlık yaptı. TÜBİTAK 1512 BiGG ve Avrupa KOBİ programları ile desteklenen Meinox İlaç Teknolojileri'nin de kurucusudur.

Uluslararası Hematoloji&Onkoloji Ödülü (İsveç, 2018) ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün de (2022) bulunduğu 15'ten fazla ödül kazanan Doç. Dr. Kocabaş'ın, Nature, Cell Stem Cell, Blood gibi alanında prestijli dergilerde yayınları yer aldı.

Doç. Dr. Fatih Kocabaş'ın Türkiye, ABD, Avrupa, Avustralya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Rusya'da patenti, 50'nin üzerinde yayını (makale ve kitap bölümü) ve 100'ün üzerinde bildirisi bulunuyor. 'Tıp 2.0: GEN ve RNA Terapi' kitabının yazarı olan Doç. Dr. Kocabaş'ın H-index değeri 14 (Web of Science-Kasım 2023) olup, çalışmaları 2 bin 600'den fazla atıf almıştır.