Diyarbakırlı Şairlerin Türk Edebiyatındaki Etkisi Berlin'de Konferansta Anlatıldı

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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Berlin'de düzenlenen konferansta Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini ve Cumhuriyet dönemi şairlerinin edebiyata katkılarını anlattı. Konferans, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtım filmleriyle desteklendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına Diyarbakırlı Şairlerin Etkisi" konferansına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu işbirliğiyle Berlin Yunus Emre Enstitüsünde konferans gerçekleştirildi.

Konferansta, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve doğal mirasının anlatıldığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, konferansta, Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini, Cumhuriyet dönemi ve sonrasında edebiyatta iz bırakmış Diyarbakırlı şairlerin düşünsel katkılarını anlattı.

Eronat, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç, Ziya Gökalp, Ahmed Arif ve Süleyman Nazif gibi şairlerin Türk edebiyatına kazandırdığı temaları, üslup özelliklerini ve toplumsal duyarlılıklarını katılımcılara aktardı.

Konferansın ardından Eronat, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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