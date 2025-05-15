Diyarbakır ve Mardin'de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın güneyi ve Mardin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Diyarbakır'ın güneyi ve Mardin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın güneyi ile Mardin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel