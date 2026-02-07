Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi

Türkiye genelinde kuraklık ve susuzluk endişeleri tartışılırken, Diyarbakır'dan tam tersi yönde bir uyarı geldi. Diyarbakır Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle baraj doluluklarının arttığını belirterek, kontrollü su tahliyeleri yapılabileceğini açıkladı. Valilik, olası can ve mal kayıplarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

4 İL TAKİP EDİLİYOR

Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan barajlara gelen akımların, son yağışlarla birlikte önemli ölçüde yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır'ın yanı sıra Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerindeki barajların da bu kapsamda yakından takip edildiği ifade edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında, barajların işletme programları çerçevesinde yönetildiği vurgulanarak, "Baraj havzalarına düşen yağış miktarının artmasına bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımlar meydana gelebilmekte, zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilmektedir" denildi.

VATANDAŞLARA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ UYARISI

Valilik, olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayanların yapılan ve yapılacak duyuruları dikkate almaları istendi. Nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ ve bahçeler ile geçici barınaklar için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, nehir yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl ocaklarının mevzuata uygun şekilde çalışması gerektiği belirtilirken, tahliye dönemlerinde nehir yataklarına girilmemesi ve ani su seviyesi yükselmelerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Valilik, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmelerinin ve uyarılara hassasiyetle uymalarının önem taşıdığını kaydetti.