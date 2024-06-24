Diyarbakır Valiliği, bekçilerin işletmeye giren kişilere müsaade ettiği iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

"EYLEMCİLER BEKÇİLER TARAFINDAN DIŞARIYA ÇIKARTILMIŞTIR"

Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin, İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

NE OLDU?

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, bir hamburger ve kahve zinciri mağazalarına girerek protesto düzenledi. Grup üyeleri, "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlattı. Mağazada bulunan müşteriler ise panikle kaçıştı.