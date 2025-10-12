Haberler

Diyarbakır-Mardin Karayolunda Feci Kaza: 14 Yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda işçileri taşıyan bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR- Mardin karayolunda işçileri taşıyan kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
