Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival kapsamında açılan sergilerin yanı sıra merkez Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'nda oluşturulan çocuk köyünde birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Konserden sergiye, tiyatrodan atölyelere kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle tüm yaş gruplarına hitap eden festivalin 6. gününde, saat 21.00'de Nevruz Parkı'nda Merve Özbey sahne alacak.

Sivas'tan arkadaşlarıyla kenti gezmeye gelen Furkan Tosunoğlu, Diyarbakır gezisinin olumlu geçtiğini ve şehrin tarihini öğrendiklerini belirtti.

Tosunoğlu, "Diyarbakır'a daha önce gelmemiştim. Kente ilk gelişimde festivale de denk geldik. Çok beğendim. Bu festivalin Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Rojbin Orak ise festivalin kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Festival kapsamında açılan sergiyi gezdiğini anlatan Orak, "Buradaki tabloları, yağlı boya çalışmalarını beğendim. Bir daha tekrarlanmasını isterim. Gençlerin resme, sanata bu vesileyle ilgisinin de artacağını düşünüyorum. Festival bünyesinde düzenlenen konserlere ve açılan sergilere gidiyorum. Hepsi de birbirinden güzel. Diğer yıllarda da festivalin devam etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.