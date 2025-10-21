Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde 'Picasso' sergisi ilgi gördü; müzelere ziyaretçi sayısı arttı

DİYARBAKIR Kültür Yolu Festivali kapsamında İçkale Müze Kompleksi'nde açılan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi, ilgi gördü. Sergilenen 42 orijinal eser, müzelere ziyaretçi sayısını geçen yıla göre 10 bin artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17'nci durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 11-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalde, 51 noktada tiyatro temsillerinden Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği konserlere, çocuk programlarına kadar 350'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. Festivalin en yoğun bölümü, İçkale'deki Müze Kompleksi oldu. Alanda 6 farklı sergi sanatseverlerle buluştu. Restorasyonu tamamlanan Saint George Kilisesi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi, festivalin en çok ilgi gören etkinliği oldu. Sergi, Picasso'nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serdi. Sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 42 eser, Diyarbakırlı sanatseverlerle buluştu. Sergi, Picasso'nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, aynı zamanda sanatçının yaşamı boyunca farklı dönemlerde ürettiği eserlerin tematik bağlarını gözler önüne serdi. Geçen yıl düzenlenen festivalde, müzeleri 30 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl Arkeoloji, Atatürk, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini toplamda 9 günde 40 bin kişi ziyaret etti.

'PICASSO'YU GÖRMEK İSTEYENLERİN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜK'

Picasso sergisine yoğun katılım olduğunu belirten müze müdür vekili Müjdat Gizligöl, şunları söyledi: "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 4 yıldan bu yana gerçekleşmektedir. Bu yıl da 11-19 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlendi. Yine festivalin en önemli ayağı İçkale'de bulunan Müze Kompleks alanındaydı. Burada 6 tane sergimiz vardı. Birbirinden önemli birbirinden güzel sergiler gerçekleştirdik. 9 gün boyunca vatandaşların ilgiyle alakasından memnunduk ve oldukça fazla sayıda ziyaretçilerimiz müzelerimizi ve sergilerimizi gezdi. Diyarbakır Sur'da 4 tane müzemiz var. 2 tanesi İçkale'de Atatürk Müzesi ve Arkeoloji Müzesi. Diğer ikisi de yine Sur ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp Müzesi'dir. Tüm müzelerimizdeki yoğunluk oldukça fazlaydı. Bu sergiler içerisinde de en dikkat çekici olan da Picasso sergisiydi. Çünkü Picasso'nun Diyarbakır'da olması, vatandaşlarımız için oldukça heyecan verici bir durumdu. Özellikle Picasso'yu görmek isteyenlerin, yoğun ilgisinin olduğunu gördük. Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl Cahit Sıtkı Tarancı Müzemizin restorasyonu bittiği için iki tane güzel sergiyle festivali karşıladık. Ayrıca İçkale'de bulunan Saint George Kilisesi'nde de restorasyon tamamlandığı için önceki yıllarda sergileme yapılmamıştı. Bu yıl en güzel sergimiz kilisede 'Picasso' sergisiydi. Hem kilisenin açılmış olması hem Picasso sergisinden kaynaklı olarak, festival boyunca yoğun bir ziyaretçi ziyaretçilerin müzemize gelme durumu oldu."

'9 GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI 40 BİNİN ÜZERİNDE ÇIKTI'

Gizligöl, "9 gün boyunca müzelerimize 40 binden fazla ziyaretçinin müzelerimizi ve sergilerimizi ziyaret ettiğini gördük. 9 günlük festivalde geçen yıl 30 bin kişi müzelerimizdeki sergileri ziyaret etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayımız 40 binin üzerinde çıktı. Sergilere oldukça yüksek katılım oldu. Festivalden kaynaklı olarak tüm müzelerimiz 9 gün boyunca ücretsizdi. Tüm gelen ziyaretçilere ücretsiz bilet kestik. Geçen yıla baktığımızda 30 bin kişinin festivalde müzelerimiz ziyaret ettiğini biliyoruz. Günlük istatistikler tutuldu. Geçen yıla nazaran oldukça yüksek bir ziyaretçi artışı gerçekleşti. Bunun da ana sebebi elbette Picasso'nun eserlerinin Diyarbakır'da müzemizde sergileniyor oluşuydu. Çünkü gelen ziyaretçilerden aldığımız geri dönütlerde özellikle Picasso'ya yönelik bir hayranlığın olduğunu, özellikle Picasso'yu görmeye gelenlerin çoğunlukta olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

'YIL SONU HEDEFİMİZ 300 BİN ZİYARETÇİ'

2025 yılının ilk 9 ayında 208 bin kişinin müzeleri ziyaret ettiğini belirten Gizligöl, "2021 yılında 47 bin olan ziyaretçi sayısı, yıldan yıla oldukça arttı. 2024 yılında 197 bin kişi müzelerimizi ziyaret etmişti. 2025 yılının başında biz yıl onu hedefimizi 300 bin olarak belirlemiştik. Geçen aylara baktığımızda bu sayıyı yakalayacağımızı, yılın sonunda ise tüm müzelerimizi 300 bin civarında kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Müzeleri ziyaret eden ziyaretçilerin Diyarbakır turizmine oldukça etkisi büyük. Özellikle müzeleri görmek isteyen çok sayıda ziyaretçinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2025 yılının sonunda hedefimiz 300 bin ziyaretçinin olmasıdır. Bu hedefi yakalayacağımızı düşünmekteyiz. İlk 9 ayda yani Eylül ayı itibarıyla 208 bin kişinin müzelerimizi ziyaret etti. Geri kalan 3 aydaki ziyaretçi sayılarını da topladığımızda aşağı yukarı 300 bin bandına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."