Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Çocuklara Bilim ve Eğlence Sunuyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Çocuklara Bilim ve Eğlence Sunuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinde kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gözlemleri ve sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, sosyalleşerek eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çocukları bilim, sanat ve eğlenceyle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Diyarbakırlı çocuklar için tarihi Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehrinde güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Festivale iki kızı ile katılan Hülya Özaydın, AA muhabirine, burada düzenlenen etkinliklerle çocukların daha da sosyalleştiğini söyledi.

Özaydın, "Birçok etkinlik var, sosyal faaliyetler var. Sanatçıların konserleri ve dini anlamda da etkinlikler var. İnsanlar da festivalden mutlu. Benim bu ikinci gelişim. Diyarbakır'a katkıda bulunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklardan Esmanur Özaydın da eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklar da burada düşünülmüş. Bütün çocukları buraya bekliyoruz." dedi.

9 yaşındaki Hatice Roza Kaya da festival alanında çocuklar için de etkinlik düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bilim atölyesi sorumlularından Aycan Altın, festivalin üçüncü gününde yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, düzenledikleri bilim atölyelerinde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

Festival Turizm Güneş Çocuk Sur

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein tahliye edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu? Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı? Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.