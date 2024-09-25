Diyarbakır Karpuzu İçin Heyecanlı Bekleyiş

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, 28 Eylül'de düzenlenecek '14'üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde yarıştıracakları karpuzlarını, Et ve Süt Kurumu'nun soğuk hava deposunda saklamaya başladı. 25 kiloyu aşan karpuzların yarışmada değerlendirileceği etkinliğe 3 gün kala depodaki, Diyarbakır karpuzu sayısı 64'e ulaştı. Üzerinde üreticilerin isimleri yazılı olan karpuzlar, kilitlenerek korumaya alındı. Depolanan karpuzlar, kilolarında düşme ihtimali durumuna karşı jüri tarafından tartıldı. Kilolarının, üzerine etiketle yapıştırıldığı karpuzların, etkinlikte burada yapılan tartımları geçerli olacak.

'KARPUZLAR OCAK VEYA MART AYINA KADAR DAYANIYOR'

Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kenarında 50 dönüm arazide karpuz üreten ve önceki yarışmalarda birincilik dahil birçok derece elde eden Diyarbakır Örgü Peyniri ve Karpuz Yetiştiriciliği Kooperatif Başkanı Adil Aydın, "Karpuzlarımız bizim kültürümüzdür. Diyarbakır denildiği zaman akla karpuz gelir. Bu karpuzlar Dicle nehri kenarında yetişir. Biz bu karpuzları mart ayında toprakla buluşturuyoruz ve bir çocuğa nasıl bakıyorsak buna da o şekilde bakıyoruz. Zahmetli ve meşakkatli bir iş. Karpuzlarımız Pembe, Sürme ve Ferik olmak üzere 3 çeşide ayrılıyor. Bu da sürme çeşididir. Karpuzlarımız 45 ile 65 kilogram ağırlığındadır. Ağustos ayında Tarım il Müdürlüğü bünyesinde karpuzlar tartıya bırakılarak Diyarbakır'daki soğuk hava depolarına bırakılır ve festival zamanında çıkarılır. Bu karpuzlar ocak veya mart ayına kadar dayanıyor. Mart ayında yediğimiz karpuzların çekirdeklerini de toprakla buluşturduğumuzda fide olarak yetişmiştir" dedi.

'NİYETİMİZ ÖDÜL ALMAK DEĞİL, BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAKTIR'

Geçen yıl 62 kilo 400 gram ağırlıkla etkinlikte birinci olan Aydın, "Daha önceki yarışmalarda 1'incilik ve 2'ncilik gibi derecelerimiz mevcuttur. Diyarbakır karpuzu geçen yıl 62 kilo 400 gram ağırlığındaydı. Sonraki aşamalarda 56, 55 kilograma kadar düştü. Geçen yıl yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Niyetimiz ödül almak değil bu kültürü yaşatmaktır. Ben bu yıl da başvurdum. Cumartesi günü yarışma İl Tarım Müdürlüğünde olacak" diye konuştu.