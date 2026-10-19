Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü disleksili öğrencilere eğitim başlattı

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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı'nın açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrencilere yönelik "Okuma Güçlüğüyle Baş Etmek: Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Kapsayıcı ve Uygulamalı Yaklaşımlar" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında 5 gün sürecek eğitim programıyla, özel öğrenme güçlüğü ve disleksi tanısı bulunan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi, öğrenme süreçlerine aktif katılımlarının artırılması ve öğretmenlerin kapsayıcı eğitim alanındaki mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İl dışından 10, Diyarbakır'dan ise 11 olmak üzere toplam 21 öğretmen ile özel öğrenme güçlüğü tanısı konulan farklı okullarda eğitim gören 20 öğrencinin yer alacağı eğitimlerde, uzmanlar sunumlar gerçekleştirecek, akademisyenlerin katkısıyla 15 uygulamalı atölye çalışması yürütülecek ve müze gezisi düzenlenecek.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı'nın açılışı dolayısıyla Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndaki Özel Çocuk Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, konuşmasında, projenin özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için önemine değindi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen eğitmenlerin ildeki öğretmenlerle atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştireceklerini anlatan Sadoğlu, yapılacak çalışmalarla elde edilecek çıktıların hem akademik çalışmalarda hem de sahada yer bulacağını kaydetti.

Sadoğlu, "Önümüzdeki gün ve yıllarda daha da spesifik alanlarda çalışarak eğitim alanındaki çalışmalarımızı daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılışa, Karacadağ Kalkınma Ajansından uzmanlar, farklı üniversitelerden akademisyenler, eğitmenler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA