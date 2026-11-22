Diyarbakır Ergani'de sağanak sırasında yıldırım düşen evde anne ve 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'nde sağanak sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Olayda evde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı; yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'nde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti.
Olayda evde bulunan anne N.F. (26) ile çocukları H.F. (7) ve O.F. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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