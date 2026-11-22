Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'nde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti.

Olayda evde bulunan anne N.F. (26) ile çocukları H.F. (7) ve O.F. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA