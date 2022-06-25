Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı - Haberler

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Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

AA - Cihan Çetin - Güncel
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Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yağmurdan korunmak amacıyla 6 kişi bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu Ramazan Başboğa (20) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Çetin - Güncel

Diyarbakır Hisarcık Çınar Güncel Haberler

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