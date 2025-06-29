Diyarbakır'da Yıkıma Hazır Bina Kontrollü Yıkım Sırasında Çöktü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi ve çevreyi toz bulutu kapladı. Yaralanan olmadı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel