Diyarbakır'da Yıkıma Hazır Bina Kontrollü Yıkım Sırasında Çöktü

Diyarbakır'da Yıkıma Hazır Bina Kontrollü Yıkım Sırasında Çöktü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi ve çevreyi toz bulutu kapladı. Yaralanan olmadı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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