Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Çınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki A.Ç, hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır-Batman kara yolu üzerindeki Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADC 444 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolu kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye (68) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel