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Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

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Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
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Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/ Pkk yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma programında konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz, Yasin Börü ve arkadaşlarının 12 yıl önce vahşice katledildiklerini belirterek, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Program, okunan dualarla sona erdi.

Anma programına, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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