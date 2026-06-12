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Diyarbakır'daki merkez, 7 ilin veteriner hekim adaylarına yaban hayatını tanıtıyor

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Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 7 fakülteden gelen veteriner hekim adaylarına yaban hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve bakımı konusunda uygulamalı eğitim sunuyor.

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 7 fakültenin veteriner hekim adaylarına yaban hayatını tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, gözlem ve karantina odalarıyla Diyarbakır başta olmak üzere, Elazığ, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Batman ve Malatya'dan getirilen yaban hayvanlarına hizmet veriyor.

Her yıl onlarca kurt, alaca sansar, çakal, oklu kirpi, yaban kedisi, dağ keçisi, kaçakçılardan kurtarılan yavru sincaplar, nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası, kara leylek ve çok sayıda şahin, kartal ve puhunun tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkez, ayrıca hizmet verdiği kentlerdeki üniversitelerin veteriner fakültelerinde eğitim gören öğrencilere de akademik katkı sunuyor.

Uzman akademisyenlerin yanı sıra DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın, merkeze gelen öğrencilere önce yaban hayvanlarını tanıtıyor, ardından tedavi, besleme ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hayvanlar üzerinden uygulamalı eğitim veriyor.

DÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri haftada iki gün, diğer fakültelerin öğrencileri de belirli periyotlarla merkeze geliyor.

Merkeze gelen Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri de türleri tanıma ve tedavi etme imkanı buldu.

"Tedavi, rehabilitasyon, yaban hayvanlarına yaklaşım açısından önemli bir merkez"

FÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, AA muhabirine, merkez ile yapılan protokol çerçevesinde birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Han, "Hayvanlara yaklaşımı ve hayvan çeşitliliğini görmek amacıyla öğrencilerimizle merkeze geldik. Burası hayvan çeşitliliği, tedavi, rehabilitasyon, yaban hayvanlarına yaklaşım açısından önemli bir merkez. Merkez bölgedeki veteriner fakülteleri için önemli bir hizmet sunuyor. Yaban hayvanlarını merak eden ve bu alanda çalışmak isteyen öğrenciler için iyi bir imkan." diye konuştu.

DÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Anabilim Dalından Doç. Dr. Emine Çatalkaya da 2020'den beri hizmet veren merkezin sadece yaban hayvanlarına değil akademik gelişimlerinde yaban hayvanlarına yer vermek isteyen öğrencilere de büyük katkı sağladığını anlattı.

"Mesleğimizin farklı alanlarını görebilmek bize çok fazla katkı sağlıyor"

FÜ Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Beyza Gümrükçü ise merkezde tedavi protokollerini incelediklerini, hayvanlara uygulanan tedavileri gördüklerini söyledi.

Fakültede daha çok sığır türlerini ya da kedi ve köpekleri gördüklerini ifade eden Gümrükçü, "Hayvan türleri sadece bunlarla kısıtlı değil. Türkiye, coğrafya olarak yaban hayvanlarının çok ve çeşitli olduğu bir yer. Bu tarz merkezlerin olması, buralardan eğitim alabilmek ve mesleğimizin farklı alanlarını görebilmek bize çok fazla katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Ayşegül Yavuz da merkezin donanımlı olduğunu belirtti.

Yavuz, "İlk kez bu kadar büyük kafeslerde yaban hayvanlarının bir arada yaşadığını gördüm. Onların tedavisi için neler yapabileceği konusunda bilgi edindik. Buradaki hekimler yaban hayvanları açısından bilgili. Uygulama açısından sürekli hayvan geliyor." dedi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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