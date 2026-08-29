Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik Bağlar ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 314 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tabanca ve 199 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

Neler oldu neler! Kendisine inanmayan tüm İngiltere'yi pişman ediyor
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde maç başlamadan değişiklik

Galatasaray, Uğurcan'dan gelen haberle sarsıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var