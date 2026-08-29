Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
DİYARBAKIR’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik Bağlar ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 314 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tabanca ve 199 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.