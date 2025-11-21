Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Ölü, TIR Sürücüsü Tutuklandı

DİYARBAKIR'da TIR, taksi ile hafif ticari aracın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR'ın sürücüsü H.A. tutuklandı.

Kaza, dün öğleden sonra, Diyarbakır- Mardin Çevre Yolu kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 31 BD 454 plakalı TIR, H.İ.B.'nin kullandığı 21 TT 762 plakalı taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, araçlardaki Ömer Sığın (61) ve Revşan Sığın'ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35) ve H.İ.B. ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Abdullah Sığın ile Leyla Sığın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarında teslim edilip, toprağa verildi.

Taksi şoförü H.İ.B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü H.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın kavşaktan çıkan araçlara çarptığı görüldü.