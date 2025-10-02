Haberler

Diyarbakır'da Şüpheli Ölüm: Suriye Uyruklu Anne Dolaba Asılı Bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 yaşındaki Suriye uyruklu Sara Merabi, evinde bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Sara Merabi (24), evinde bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı bulundu. Merabi'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, eve girdiklerinde Sara Merabi'yi bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı halde bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, Merabi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 ve 5 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtilen Sara Merabi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

