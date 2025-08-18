Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da taksiden inen Nazlı Demir, eşi Kemal Demir'in silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kemal Demir, olaydan sonra intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da taksiden inerken eşi Kemal Demir'in (29) silahlı saldırısına uğrayan Nazlı Demir (24) hayatını kaybetti. Seken kurşunlardan birinin de taksi şoförüne isabet ettiği olay sonrası tabancayla intihara kalkışan Kemal Demir ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir, taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir'in tabancalı saldırına uğradı. Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kemal Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu, taksi şoförünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Nazlı Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar

Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.