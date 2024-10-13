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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Gözaltı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Gözaltı
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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran'ın öldüğü silahlı kavgada, Muhammed Ali Baran'ın eşi E.B., kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderi A.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişi daha aranıyor.

DİYARBAKIR'da çıkan kavgada akrabası Vedat Baran (39) ile birlikte öldürülen Muhammed Ali Baran'ın (29) eşi E.B., kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderi A.Ş. (23) şüpheli olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Muhammed Ali Baran ile eşi E.B.'nin tartışmasının ardından yakınları eve geldi. Burada yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Ali Baran ile akrabası Vedat Baran ve A.B., tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammed Ali Baran ve Vedat Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MUHAMMED ALİ BARAN'IN EŞİ DAHİL 3 GÖZALTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kaçtıkları adres tespit edilerek operasyonda düzenlendi. Muhammed Ali Baran'ın eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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