Diyarbakır'da şehit ve gazi çocukları tarihi mekanları gezdi

Diyarbakır'da şehit ve gazi çocukları tarihi mekanları gezdi
Güncelleme:
Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğu, merkez Sur ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında Diyarbakır, 14 ilden şehit ve gazilerin kız çocuklarını ağırlıyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan lise öğrencileri, Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Camisi, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi ile Zinciriye Medresesi'ni ziyaret etti, mekanlar hakkında bilgi aldı.

"Burada yeni arkadaşlar edindim ve yeni yerler gördüm"

Programa Bingöl'den katılan Melek Cansuoğlu, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Diyarbakır'a geldiğini ancak bu kadar kapsamlı bir gezi programına katılmadığını belirten Cansuoğlu, "Tarihi ve turistik mekanları gezerek yeni yerler keşfettim. Yeni arkadaşlar edindim ve yeni yerler gördüm. Yapılan sunumlarda yeni bilgiler öğrendim. Program çok güzel geçiyor." dedi.

Programa Diyarbakır'dan katılan Zeynep Kaçar da hem etkinliğe katıldığını hem de ev sahipliği yaparak arkadaşlarına kenti tanıttığını belirtti.

Programın gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Kaçar, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın birçok yerini gezmiştim ancak kentin tarihini bu program sayesinde ilk defa bu kadar detaylı öğrendim. Seminer ve gezilerle tarihimizi öğrenmek bizim için çok güzel oldu. Hepimiz için çok farklı bir deneyim oldu. Farklı illerden gelen arkadaşlarımızla kaynaşma ve etkileşim içerisindeyiz. Arkadaşlar, Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve bir daha geleceklerini dile getirdiler."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
