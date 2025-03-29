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Diyarbakır'da Ramazan Ayının Son Teravih Namazı Coşkuyla İkame Edildi

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Diyarbakır'da Ramazan ayının son teravih namazı, camilerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Namaz sonrası yapılan dualarda barış ve huzur dileğiyle birlikte yaklaşan Ramazan Bayramı heyecanı yaşandı.

Diyarbakır'da Ramazan ayının son teravih namazı eda edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan ayının son teravih namazı, binlerce kişinin katılımıyla camilerde eda edildi. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu gecede, vatandaşlar manevi atmosferi doyasıya yaşadı.

Diyarbakır'ın tarihi camileri ve mahalle mescitleri, Ramazan'ın son teravih namazı için doldu taştı. Namaz sonrasında yapılan dualarda, İslam dünyasının barış ve huzura kavuşması, Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için niyazda bulunuldu. Ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi heyecanın hissedildiği gecede, vatandaşlar Ramazan'ın manevi ikliminden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

Vatandaşlardan Rıdvan Engin, Ramazan ayının bu sene de rahat geçtiğini ifade etti. Engin, "Ramazan'ın son gününe doğru havanın da güzelleşmesi bir nevi bayramın da geldiğinin göstergesi oldu hepimiz için. Ben şöyle söyleyeyim, üç ayları tutuyorum benim için biraz daha duygusal oluyor. Ben her sene Ramazan'ın son teravih namazını gözlerim dolu dolu kılıyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı herkese bolluk, bereket getiren bir aydır" dedi.

Ramazan ayının kendileri için güzel geçtiğini fakat Gazze'deki Müslümanlar için öyle olmadığını aktaran Engin, "Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Emin Şenol ise Ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirtti. Şenol, "Herkese iyi bayramlar dilerim selamlarımı iletirim. Allah cümle alemin tuttuğu oruçları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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