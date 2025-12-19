Diyarbakır'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

Orkestra, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Seslendirilen şarkılara polislerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Konsere, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polisler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.