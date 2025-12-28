Haberler

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi. Ayinde katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi. Metropoliti Saliba Özmen, dünya barışı ve insanların mutluluğu için dualar etti.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi.

Süryanilerin mum yakıp dilek tuttuğu ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Ayin sonunda bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Ayinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özmen, Diyarbakır'da bulunmaktan ve bu ayini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yeni yılın huzura ve barışa vesile olmasını dileyen Özmen, dünyadaki savaşların 2026 yılında sona ermesini temenni ettiklerini belirtti.

Özmen, "Bu bayram inşallah güzelliklere vesile olsun. İnsanlar mutlu, müreffeh olsun, birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşsın, Allah hepimizi korusun." dedi.

Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
