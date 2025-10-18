Diyarbakır'da Kral Yolu Yürüyüşü ve Nar Festivali Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde "Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali" düzenlendi.

Diyarbakır Karacadağ Kalkınma Ajansınca düzenlenen festival kapsamında Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak ve vatandaşlar, Mırgan Yaylası'ndan kırsal Geçit Mahallesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, Çüngüş Kaymakamlığı ve Çüngüş Belediyesi tarafından belediye bahçesinde üreticilerin ürettiği bal, nar, üzüm ve yöresel ürünlerini sergilediği stantları gezdi.

Katılımcılar, alanda bir süre odun ateşine kurulan kazanda kaynatılan üzüm suyunu karıştırarak, ipe takılı cevizleri kaynayan bulamaca batırdı.

Vali Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, Çüngüş'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede yaptığı yürüyüş kapsamında birçok ürünün yetiştiriciliğini gördüklerini ifade eden Zorluoğlu, "Hakikaten Çüngüş'ün doğasına, güzelliklerine hayran kaldık. Orada bambaşka bir mikroklima etkisinin var olduğunu öğrendik. Çüngüş'te nardan başka mandalina ve portakalın dahi yetiştirilebildiğini gördük. Bu gerçekten etkileyici, inanılmaz bir şey. Ayrıca, yaylaya giderken yine çok büyük bağlar ve çok ciddi üzüm üretimi yapılan alanlarla karşılaştık. Bu manada Çüngüş'ün özellikle üzüm ve üzüm ürünleri, pestil ve benzeri ürünlerde çok başarılı olduğunu ve Çüngüş ürünlerinin de çok tercih edildiğini gördük." dedi.

"Üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Gayret gösteren, bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye çalışan, ürettiğini satıp geçimini elde etmeye çalışan insanlarımızla gerçekten gurur duyuyorum." diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çüngüş ilçemiz kendi yağıyla kavrulmaya çalışan ve bugüne kadar kendi değerlerini, kültürünü koruyabilmiş, muhafaza edebilmiş ve yine yakın geçmişte Diyarbakır'da ve bölgede çok ciddi terör hadiseleri yaşanırken devletinin, milletinin yanında yer almış, o bakımdan da bizim gönlümüzde Çermik'le birlikte apayrı yeri olan ilçemizdir. Elbette kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma ve demokrasi kazansın, kazanacaktır. Temenni ederiz bu bölgede 40 yıldan fazladır yaşanan sıkıntılar, sorunlar artık bir nihayete ersin. Burada artık silah sesleri, bomba sesleri, kavgaların, gürültülerin sesleri çıkmasın. Burada üretimin, istihdamın, ihracatın, kardeşliğin sesi, soluğu çıksın.

Çok güzel ürünler var; narla, balla, işte üzümle birlikte birçok başka tarımsal ürün de var. Hayvancılık da kısmen var. İnşallah bu festival bundan sonra yine bugün olduğu gibi aynı şekilde güçlü şekilde her yıl tekrarlansın. Bizler de burada olduğumuz sürece hem bu festivale destek vermek isteriz hem de bu festival vesilesiyle sizlerle ve sevgili Çüngüş halkıyla bir araya gelmeyi arzu ederiz."

Milletvekilleri Ensarioğlu, Yaz ve Suna Ataman ile Kaymakam Metin Baskın ve Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de birer konuşma yaptı.

Etkinlik, plaket takdiminin ardından halk oyunları gösterisi ve sanatçıların seslendirdiği türkülerle devam etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.