Aleyna'nın cinayet şüphelisinin ağabeyi de eski eşini öldürmüş

Diyarbakır'da Cafer Başeğmez, kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı öldürmekle suçlanırken, ağabeyi Emrah Başeğmez'in de eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı. Cafer, Aleyna'nın intihar ettiğini iddia ederken, ağabeyinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

DİYARBAKIR'da kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı (22) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez'in ağabeyi Emrah Başeğmez'in de (30) 4 yıl önce eski eşi Esma Başeğmez'i (27) öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yaray'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı. Aleyna Yaray'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cafer Başeğmez ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ'

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, "Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm" dedi.

AĞABEYİ ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKMÜ GİYMİŞ

Cafer Başeğmez'in ağabeyi Emrah Başeğmez'in de 15 Temmuz 2022'de bir süre önce boşandığı Esma Başeğmez'i bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldürüp kaçtığı, polisin çalışmasıyla 3 ay boyunca saklandığı adreste yakalandığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRMIŞ

Cafer Başeğmez'in son 1 yıldır Aleyna Yaray'ı takıntı haline getirdiği ve uyuşturucuya alıştırdığı öne sürüldü. Ayrıca Cafer Başeğmez'in ağabeyi ile ilgili olarak da Aleyna'ya, "Ağabeyim namus davasından eşini öldürdü. Onu cezaevinden kurtaracağım" dediği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor

Süper Lig devi gözü kararttı! Yeni sezonda formayı giyebilir