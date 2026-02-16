Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için yürütülen arama çalışmaları, AFAD, jandarma ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Ekipler, kadavra köpeği ve dronlarla kırsal alanlarda tarama yapıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile sulak alanlarda yürütülüyor.

191 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 6 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
