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Diyarbakır'da kalp krizi sonucu ölen polis Abdulkadir Bulut, Ankara Mamak'a uğurlandı

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Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Bulut'un cenazesi törenin ardından memleketi Ankara'nın Mamak ilçesine uğurlandı.

Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut'un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Bulut'un cenazesi törenin ardından memleketi Ankara'nın Mamak ilçesine uğurlandı.

Paylaşımda, Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA
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