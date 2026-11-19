DİYARBAKIR'da otobüsü hızlı bir şekilde geçmek isterken kontrolünü kaybettiği otomobiliyle kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk'ün (36) ölümüne, 2 yaşındaki oğlu Efnan Öztürk'ün ise yaralanmasına neden olan tutuklu Mehmet Güzel (20) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, 7 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'nde meydana geldi. 34 S 3425 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Güzel, önündeki otobüsü geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile 2 yaşındaki oğlu Efnan Öztürk'e çarptı. Kazada anne ve oğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Güzel ise 8 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hamdiye Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 Eylül'de hayatını kaybetti.

'ASLİ KUSURLU' BULUNDU

Kazaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianame, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda, sürücü Mehmet Güzel'in 'asli kusurlu' olduğu, hayatını kaybeden Hamdiye Öztürk ile yaralanan oğlu Efnan Öztürk'ün ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi. Sanığın kaza anında alkolsüz olduğunun tespit edildiği de dosyaya girdi.

İddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanık Mehmet Güzel, idaresindeki aracıyla trafikte seyir halindeyken önünde seyir halinde olan otobüsü geçmek amacıyla süratli bir şekilde kavşağa girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında sanığın güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracak harici herhangi bir engel durumu (yolun iki şeritli asfalt yol olup müsaitlik durumu, hava durumunun açık, kuru ve yağışlı olmaması, olayın gündüz vakti sayılan bir zamanda gerçekleşmesi) bulunmuyor. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmıştır."

İddianamede sanık Mehmet Güzel'in 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve mahkumiyeti halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin geri alınmasına hükmedilmesi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı