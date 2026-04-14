Diyarbakır merkezli "ikinci el eşya dolandırıcılığı" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ikinci el eşya satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ikinci el eşya satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Antalya ve Batman'da "Suflör" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü

Askerleri pusuya düşürdüler! Çok sayıda ölü var
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'a büyük şok
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü

'Dünyanın dengesi şaştı' dedirten görüntü! Burası Antarktika değil

Uganda Genelkurmay Başkanı'na ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

Türkiye'yi tehdit edip duruyordu! İlk yanıt geldi