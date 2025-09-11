Diyarbakır'da İkili Öğretime Geçen Okulun Sınıfları İkiye Bölündü, Veliler ve Öğrenciler Tepkili

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bu yıl ikili eğitime geçen Mehmet Akif İnan İlk Okulu'nun 3 ve 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler öğretmenlerinden ayrıldı. Sınıflarda oturacakları sıralar olmaması nedeniyle okula alınamayan öğrenciler aileleriyle birlikte oturma eylemi düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Mehmet Akif İnan İlk Okulu yeni eğitim ve öğretim yılına ikili eğitime geçerek başladı. İkili eğitimin uygulanmaya başlamasıyla 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler ikiye ayrıldı, öğretmenleri değişti. Öğretmenlerinin değişmesine tepki gösteren öğrenciler aileleriyle okulun önünde oturma eylemi yaptı. Çok sayıda öğrenci ise sınıflarında sıralar olmadığı için okula alınmadı.

Oturma eyleminin ardından aileler adına açıklama yapan Sakine Akgün Aslan, bu uygulamayla çocuklarının eğitim haklarının elinden alındığını ifade ederek, çocuklarının öğretmenlerinden ayrılmasının psikolojilerini etkilediği aktardı.

Okul müdürü kendi inisiyatifiyle sınıfları ayırdığını dile getiren Aslan, "Okulu müdürü İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ikili öğretime geçmek için talepte bulunmuş ve talebi kabul edilmiştir. Fakat okul müdürü kendi isteğine göre ara sınıflarda yani 3 ve 4. sınıfa geçen öğrencilerimizin sınıfını ikiye bölmüştür. Bunu hiçbir şekilde hiçbir mevzuatta geçerliliği olmadığı halde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde böyle bir yazının varlığı olmadığı halde 3'üncü sınıfa geçen çocuklarımızın psikolojisinin bozulmasını bile göz önünde bulundurmadan eğitim haklarını kendi ellerinden alıp sınıflarını ikiye bölmüş. Hocalarını bir sınıfa, öğrencilerimizi öbür sınıfa vermiştir ve çocuklarımızı çıkardığı sınıfa nakil olan öğrencileri o sınıfa almıştır" diye konuştu.

"Okul müdürü mevzuata aykırı hareket ederek çocuklarımızı mağdur etmiş"

Çocuklarının yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara aktardıklarını ifade eden Aslan, okul müdürünün mevzuata aykırı hareket ederek çocuklarını mağdur ettiğini ileri sürdü. Aslan, şunları söyledi:

"Aynı zamanda nakil gelen öğrencileri bizim çocuklarımızı çıkardığı sınıfa almaya karar veriyor. Bir okul müdürü nasıl oluyor da kendi öğrencilerini 3. ve 4. sınıfa geçmiş öğrencilerin eğitim haklarını bu şekilde elinden alıp onların psikolojisini bozmasını bile göz önünde bulundurmuyor. Bizler il ve önce okul müdürü ile yüz yüze görüşmelerimizi yaptık. İl ve ilçe müdürleriyle de öncelikle yüz yüze görüşmelerimizi daha sonra dilekçe ile talebim talebimizi talebimizde bulunduk. Bizim talebimiz öğretmenlerimizin 4 yıllık ilkokul eğitimi süresince 2 yıl ve 3 yıl ders verdiği öğrencilerinin son kalan 2 yıl eğitimini de aynı şekilde aynı hocalarla tamamlamasını talep etmek. Bizim burada herhangi bir art niyetimiz yoktur. Fakat okul müdürü mevzuata aykırı hareket ederek ve ellerinde herhangi bir belge olmadan çocuklarımızı bu şekilde mağdur etmiş. Biz kendi çocuklarımızın isteği üzerine, bizim de kendi talebimiz üzerine Şeyhmus ve Neval Hoca'dan öğrencilerimizin kalan 2 yıllık ve 1 yıllık eğitim haklarını ellerimizde tutmayı ve onlara bu eğitim süreçlerini tamamlamayı kendimiz talep ettik. Onlar da büyük bir özveri göstererek, kendilerinden fedakarlık yaparak çocuklarımızın eğitim süreçlerini tamamlamayı uygun bulmuşlardır. Peki hocalar bunu kabul etmişken okul müdürü nasıl oluyor da İlçe ve il milli eğitimiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda kendisinin aranması sonucunda bize yardımcı olması konusunda yapılan talepleri hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadan reddediyor."

"Psikolojileri şu an bozulmuş"

Cumhurbaşkanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmak amacıyla bugün okulun önünde oturma eylemi yaptıklarını dile getiren Aslan, tek istekleri çocuklarının öğretmenleriyle eğitimlerini tamamlaması olduğunu söyledi. Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir okul müdürü, il ve ilçe eğitim müdürü üzerinde bu kadar söz hakkı sahibi olabilir mi? Bizim buradaki toplanma amacımız Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da Cumhurbaşkanı makamlarına kendi sesimizi duyurmak, çocuklarımızın geleceğinin eğitim haklarının elinden alınmaması ve olumsuz sonuçlara yer açmamasına sebep olmasına engel olmaktır. Şimdi bizim çocuklarımız şu an iki haftadır il ve biz okul ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Onların psikolojisi şu an bozulmuş. Hiçbir şekilde ders çalıştıramıyoruz ve hiçbir şeyi yaptıramıyoruz. Okul sevinçlerini kaybettiler. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Bizim tek amacımız öğrencilerimiz kalan eğitim süreçlerini kendi hocalarıyla ve onlar kabul ettiği için bu süreci onlarla tamamlamasını istemek. Öğrencilerimiz kendi öğretmenlerine herhangi bir frekans yakalamış, büyük bir başarı göstermiş.

"Çocuklarımızın oturacağı herhangi bir sıra yoktur'"

Çocuklar şu an okula gitmiyor. Çünkü sınıf mevcudunu düşürmüş, sıra sayısını azaltmış, 13 çocuk çocuklarımızın oturacağı herhangi bir sıra yoktur. Gelen öğretmen de yoktur. Olsa bile çocuklar bunu reddediyor. Biz bunun düzeltilmesini istiyoruz. Burada mevzuata aykırı herhangi bir durum yoktur."