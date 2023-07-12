Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 362'ye yükseldi

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bipolar bozukluk hastası Ahmet için Yalova'dan gelen Engin Dağdeviren ile birlikte 362'ye yükseldi. PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 2019'dan beri nöbetlerini sürdürüyor.