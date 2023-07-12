Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 362'ye yükseldi
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Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bipolar bozukluk hastası Ahmet için Yalova'dan gelen Engin Dağdeviren ile birlikte 362'ye yükseldi. PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 2019'dan beri nöbetlerini sürdürüyor.
DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 33 yaşındayken Pkk'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan, bipolar bozukluk hastası Ahmet için Yalova'dan gelen Engin Dağdeviren ile 362'ye yükseldi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel
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