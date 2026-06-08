Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Dilan'ın annesi: Ağzına silah dayıyordu

DİYARBAKIR'da eşi Dilan Aslan'ı (37) tabancayla vurup öldürdüğü öne sürülen Abdulvahap Aslan'ın (53) tutuklu yargılandığı davada maktulün annesi Şadiye D., "Benim kızıma işkence ediyordu. Ağzına silah dayıyordu, 3 gün boyunca konuşamıyordu. Kızımı öldürmekle sürekli tehdit ediyordu" dedi.

Olay, 31 Mart 2025'te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Dilan Aslan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Aslan'ın yanında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan'ın eşi Abdulvahap Aslan'ın olaydan sonra amcasının oğlu M.A.'yı arayarak, 'Eşim kafasına sıktı, yetiş' dediği, M.A.'nın da olay yerine yakın bir yerde yaşayan kardeşini arayarak eve gitmesini istediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Aslan, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdulvahap Aslan hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Dilan Aslan'ın eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 26 Aralık 2024'te çocuklarını da alarak İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği, sanığın da ardından kente geldiği belirtildi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle tarafların yeniden bir araya geldiği ancak sık sık tartıştıkları kaydedildi. Mütalaada, sanığın izlediği bir videodaki kadının eşi olduğunu düşündüğü, bu konuyu saplantı haline getirdiği ve eşini, 'Seni öldüreceğim, bunu da bütün akrabalarıma namus davası diyeceğim' sözleriyle tehdit ettiği ifade edildi.

Savcı, olay günü tarafların bayram ziyaretlerinin ardından eve döndüklerini, gece saatlerinde yaşanan tartışma sırasında sanığın kendisine ait silahla eşine ateş ederek öldürdüğünü değerlendirdi. Mütalaada, olayın ardından sanığın 5 yaşındaki oğlunu ve eşini evde bırakarak valizleriyle ayrıldığı, daha sonra akrabasını arayarak durumu haber verdiği belirtildi.

Mütalaada sanığın, 'Kadın olan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan ise ayrıca cezalandırılması talep edildi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor da okundu. Raporda, Dilan Aslan'ın ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi. Atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kaydedilen raporda, ölümcül atışın kişinin kendisi tarafından yapılmasının da aynı mesafeden başka biri tarafından gerçekleştirilmesinin de tıbben mümkün olduğu, bu ayrımın adli soruşturma ile ortaya çıkarılabileceği ifade edildi.

'KIZIMI ÖLDÜRMEKLE SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

Duruşmada söz alan maktulün annesi Şadiye D., sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızıma işkence ediyordu. Ağzına silah dayıyordu, 3 gün boyunca konuşamıyordu. Kızımı öldürmekle sürekli tehdit ediyordu" dedi.

Maktul yakınları ve avukatları da savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Abdulvahap Aslan ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Çocuklarım baskı altındadır. Baskı altında ifade vermişlerdir. Bana haksızlık yapıyorlar. Benim evim, ocağım yıkıldı. Bundan beter bir durum yoktur. Beraatımı talep ederim" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık müdafine esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı