Diyarbakır'da el emeği ürünler tarihi mekanlarda sergilendi

Diyarbakır'da usta öğreticiler ve kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen sergiyle ziyaretçilere sunuldu. Sergide seramik, dokuma ve geleneksel el sanatları yer alırken, atölye çalışmaları da yapıldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi bahçesi ve Saint George Kilisesi'nde düzenlenen sergide, Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri (ADEM) bünyesinde yıl içerisinde yapılan ürünler sergilendi.

Etkinlik kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Sur Kaymakamlığı ADEM Koordinatörü İlknur Demirel, yaptığı açıklamada, merkezlerde yıl boyunca üretilen ürünlerin tarihi bir mekanda sergilenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Çalışmaların yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tanınmasını istediklerini belirten Demirel, "ADEM bünyesinde yürüttüğümüz seramik ve çömlek, dokuma, ipek el dokumacılığı ile geleneksel el sanatları atölyelerinde hazırlanan ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Tarihi yapıyı ziyaret edenlerin çalışmaları inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz, geleneksel el sanatları ve yaşayan miras unsurlarımız hakkında bilgi alıyor. Özellikle ipek el dokumacılığı atölyelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Önümüzdeki hafta kutlanacak Müzeler Haftası dolayısıyla sergimizin bu döneme denk gelmesi de ayrıca anlam taşıyor."

Demirel, ADEM bünyesinde yürütülen çalışmaların görünür olmasının kendilerini motive ettiğini belirterek, faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Usta öğretici Sara Hocaoğlu da aylar süren emeğin görünür kılınması açısından ürünlerin sergilenmesini önemli bulduklarını söyledi.

Kursiyerlerle ziyaretçilere ürünleri tanıttıklarını belirten Hocaoğlu, "Bugün sergimizin ilk günü. İlgi oldukça yoğun. Dört gün daha burada olacağız. Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyorum." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Diyarbakır'ı ziyaret eden Remziye Beşkardeş ise İçkale Müze Kompleksi'nde sergilenen ürünleri ve atölye çalışmalarını beğendiğini söyledi.

Beşkardeş, "Özellikle dokuma ürünleri dikkatimi çekti. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdik. Bu sergi de ziyaretimizi daha anlamlı hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
