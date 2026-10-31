Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da düzenlenen programda Köse, Terörsüz Türkiye'yi fırsat olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da düzenlenen programda Köse, Terörsüz Türkiye'yi fırsat olarak niteledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde "Yarının Umutları Kadınlarımız Projesi" kapsamında "Küresel Liderlik ve Terörsüz Türkiye Programı" düzenlendi. Programda Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Osman Köse, Terörsüz Türkiye sürecini önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Diyarbakır'da Gençlik Derneği tarafından yürütülen "Yarının Umutları Kadınlarımız Projesi" kapsamında, "Küresel Liderlik ve Terörsüz Türkiye Programı" düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Osman Köse, Diyarbakır'ın tarihsel anlamda önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye bizim önümüze gelen önemli bir fırsattır. Toplum bunu benimsemiştir. Bu süreç devam ettiği sürece, kalkınmada bölgenin önü açılacaktır. Bizim vatandaş olarak yapmamız gereken buna sahip çıkmaktır. Önümüze bir fırsat gelmiştir. İnşallah Terörsüz Türkiye süreci başarıyla neticelenir. Biz dünyada terörden en çok mağdur olan bir ülkeyiz. İnşallah tamamen ortadan kalkar."

Programda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Müdürü Doç. Dr. Hatice Altunok da bir konuşma yaptı.

Programa, Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
46. Cumhuriyet Koşusu'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı

46. Cumhuriyet Koşusu'nda sürprize yer yok
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Görüntü İstanbul'dan! Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü

Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo

Tam 38 yıl sonra yine aynı felaket!
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren golcüye 2 talip birden

Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Destici'den Alparslan Türkeş hakkında dikkat çeken anılar: 70'li yaşlarında 8 kat merdiveni yürüyerek çıkıyordu

Destici, Alparslan Türkeş'le ilgili anılarını ilk kez anlattı