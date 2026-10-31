Diyarbakır'da düzenlenen programda Köse, Terörsüz Türkiye'yi fırsat olarak niteledi

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Diyarbakır'da Gençlik Derneği tarafından yürütülen "Yarının Umutları Kadınlarımız Projesi" kapsamında, "Küresel Liderlik ve Terörsüz Türkiye Programı" düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Osman Köse, Diyarbakır'ın tarihsel anlamda önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye bizim önümüze gelen önemli bir fırsattır. Toplum bunu benimsemiştir. Bu süreç devam ettiği sürece, kalkınmada bölgenin önü açılacaktır. Bizim vatandaş olarak yapmamız gereken buna sahip çıkmaktır. Önümüze bir fırsat gelmiştir. İnşallah Terörsüz Türkiye süreci başarıyla neticelenir. Biz dünyada terörden en çok mağdur olan bir ülkeyiz. İnşallah tamamen ortadan kalkar."

Programda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Müdürü Doç. Dr. Hatice Altunok da bir konuşma yaptı.

Programa, Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA