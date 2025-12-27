Çöp Poşetinde Cesedi Bulunan Sümeyye'nin Doğum Günü Görüntüsü Ortaya Çıktı

1) ÇÖP POŞETİNDE CESEDİ BULUNAN SÜMEYYE'NİN, EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki boş dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un (18), olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 25 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TE YAKALANMIŞ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal'ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun'un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun'un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

-------------------------

Doğum günü pastası ve kutlama

Genel ve detaylar

Arşiv detaylar

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,

=============================================

2) TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Ramazan Sağır (65), tartıştığı eşi İmhan Sağır (65) ile oğlu Ramazan Sağır'ı (29) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Sislice Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Sağır ile eşi İmhan ve oğlu Ramazan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.