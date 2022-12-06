Ahır alev alev yandı, 2 inek ile 20 tavuk telef oldu
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü. Çıkan yangında 2 inek ile 20 tavuk telef oldu.
İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, Vedat Kaya'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap tahtaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.
3 SAATTE SÖNDÜREBİLDİLER
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri 3 saat süren müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü. Ahırdaki 2 inek ile 20 tavuk da öldü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel