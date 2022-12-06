Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahır alev alev yandı, 2 inek ile 20 tavuk telef oldu

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü. Çıkan yangında 2 inek ile 20 tavuk telef oldu.

İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, Vedat Kaya'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap tahtaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.

Ahır alev alev yandı, 2 inek ile 20 tavuk telef oldu

3 SAATTE SÖNDÜREBİLDİLER

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri 3 saat süren müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü. Ahırdaki 2 inek ile 20 tavuk da öldü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Ahır alev alev yandı, 2 inek ile 20 tavuk telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title