Diyarbakır'da 9 Yaşındaki Çocuk Kaçırılmaya Çalışıldı

DİYARBAKIR'da 9 yaşındaki erkek çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken, esnafın şüpheliye müdahalesiyle kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Erkek çocuk, bir şüpheli tarafından tişörtünden tutularak zorla götürülmeye çalışıldı. Bu sırada çocuğun ağlayarak yardım istemesi üzerine çevrede inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan, duruma müdahale etti. Şüpheli ile Aslan arasında arbede yaşanırken, çocuk şüphelinin elinden kurtulup kaçtı. Yaşanan kavgada Ahmet Aslan bileğinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.