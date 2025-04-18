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Diyarbakır'da 20 Ton Esrar İmha Edildi

Diyarbakır'da 20 Ton Esrar İmha Edildi
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Lice ilçesinde son 2 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar, Diyarbakır Valiliği'nin gözetiminde yakılarak imha edildi. Toplamda 226 soruşturma kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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