18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöp poşetinde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. Cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K. gözaltına alındı. S.K'nin genç kadın ile gönül ilişkisi yaşadığı ve bu nedenle çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde buluna bir sitede dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.
ÇÖP POŞETİ İÇİNDE CESEDİ BULUNDU
Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrollerde çöp poşeti içerisinde bir kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun (18) olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAPICI GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.'nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.
S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.