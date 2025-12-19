Haberler

Diyarbakır'da "1. Sur Bağıvar Kitap Günleri" kitapseverlerle buluştu

Diyarbakır Sur ilçesinde düzenlenen 1. Sur Bağıvar Kitap Günleri'nde 75 yayınevinin eserleri okuyucularla buluştu. Etkinlik, öğrencilere yönelik oyun ve yarışmalarla şenlik havasında geçti.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde "1. Sur Bağıvar Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.

Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde 17-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, 75 yayınevine ait farklı türlerdeki eserler okuyucularla buluşturuldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler için düzenlenen oyun ve yarışmalarla katılımcıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden yazar Devran Sinanoğlu, mezun olduğu okulun değerine değer katmak amacıyla böyle bir organizasyona öncülük ettiğini söyledi.

Sur Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla etkinliğin hayata geçirildiğini belirten Sinanoğlu, "1. Sur Bağıvar Kitap Günleri, adeta bir şenlik havasında geçiyor. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerimiz halay çekiyor. Her yaş grubuna hitap eden kitaplarımız bulunuyor." dedi.

Etkinlik kapsamında tüm kitaplarda özel indirim uygulandığını belirten Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu organizasyonu ilk kez düzenliyoruz. Mahallemiz kırsal bir bölgede yer alıyor ve böyle bir etkinliği burada gerçekleştirebilmek bizim için mutluluk verici. Kitap okumak aklı kibarlaştırır şiarıyla daha fazla insana ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Salih Serhat Ertaş (16) da böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okumanın hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Ertaş, etkinliğin güzel geçtiğini anlattı.

Öğrencilerden Sude Naz Efe (16) ise okullarında düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Okullarının, diğer okullara göre şehir merkezine daha uzak bir konumda bulunduğunu belirten Efe, "Böyle bir etkinlikte yazarların okulumuzu ziyaret etmesi beni çok mutlu etti. Okulumuz bünyesinde çıkardığımız dergiyi de bu etkinlikte satışa sunabildik." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da etkinliğin Diyarbakır açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Arslan, "Etkinlikte öğrencilere yalnızca kitaplar tanıtılmadı, yazar, kitap ve okur bir araya getirildi. Son derece başarılı ve anlamlı bir etkinlik." diye konuştu.

