Diyarbakır Çermik'te hayvan barınağı için 2 bin 200 metrekarelik alanda kazı başladı

Diyarbakır Çermik'te hayvan barınağı için 2 bin 200 metrekarelik alanda kazı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 bin 200 metrekarelik alanda yapılacak hayvan barınağının temel kazısına başlandı. Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan çalışma alanını ziyaret ederek bilgi aldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvan barınağının yapım çalışmalarına başlandı.
Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tepe Mahallesi'nin Sapko Küme Evleri mevkisindeki 2 bin 200 metrekarelik alanda yapılacak barınağın temel kazısına başlandı.
Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan çalışmanın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA