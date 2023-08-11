Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Yollarında Çalışmalarını Sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Hazro ve Kulp ilçelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolu tamamladı. Ekipler, kırsal ilçe ve mahallelerde 2023 yılı için planladığı kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, Hazro ve Kulp ilçelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolu tamamladı.

Hazro Mutluca ve Kulp Taşköprü mahallelerini bağlayan yolda ekipler daha önce 29 kilometre 1. kat sathi kaplama serdi.

Kalan 14 kilometrelik yolda yapılan çalışmalarla toplam 33 kilometrelik yola 1. kat sathi kaplama işi tamamlanmış oldu.

Ekipler, kırsal ilçe ve mahallelerde 2023 yılı için planladığı kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplama ile stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.